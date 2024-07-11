اليوم.. موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ينطلق اليوم أولى حفلات مهرجان "العلمين" لدورته الثانية، والمقرر إقامته بالساحل الشمالي، وسيقام الحفل في الفترة ما بين 11 يوليو حتى 30 أغسطس المقبل.

وتحاور الإعلامية منى الشاذلي المطرب الكبير مدحت صالح في حلقة استثنائية من قلب العلمين الجديدة، وتقدم حلقة خاصة من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ويشهد الحفل مجموعة كبيرة من الحفلات أبرزها للنجم محمد منير، تامر حسني، عمرو دياب، كاظم الساهر، ويجز، وغيرهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت بداية شهر يوليو الجاري عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الجمهور، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.