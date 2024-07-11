شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول حفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين بنسخته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الكينج محمد منير، مهرجان العلمين بدورته الثانية يوم الجمعة 12 يوليو، وطرحت التذاكر على موقع تذكرتى، ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات ولا استرداد أواستبدال للتذاكر، ولا يسمح بالخروج بعد غلق الأبواب في المعاد المحدد قبل الحفلة.

كما يستعد "المنايرة" ألتراس الكينج محمد منير ومحبيه لحضور حفله بمهرجان العلمين، حيث من المعروف أن عشاق الكينج لهم طقوس معينة للاستعداد لحفلات منير حيث يحرصون على توصيل رسائل لنجمهم المفضل كما يحلمون دوما لافتات بكلمات أغاني الكينج، وتعد حفلة مهرجان العلمين بالنسبة لجمهور الكينج عودة بعد غياب خاصة بعد إصابة الكينج فى ذراعه والتى منعته من تقديم الحفلات في الفترة الماضية.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.