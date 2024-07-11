شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين أمام المحكمة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم "راست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الممثل أليك بالدوين أمام المحكمة في قضية يمكن أن تؤدي إلى سجنه لمدة 18 شهرًا إذا ثبتت إدانته بإطلاق النار وقتله مديرة التصوير هالينا هاتشينز، وفقا لموقع "ديلى ميل".

اتُهم نجم مسلسل 30 Rock بالإهمال عندما أطلق النار عن طريق الخطأ على مصورة سينمائية في موقع تصوير الفيلم الغربي في نيو مكسيكو .



تقرير ديلى ميل

ومن المتوقع أن تستمر القضية في سانتا في لمدة عشرة أيام، حيث يبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تبدأ البيانات الافتتاحية يوم الأربعاء.

وستضع المحاكمة بالدوين (66 عاما) تحت ضغوط شديدة في قضية وصفها محاموه بأنها "إساءة معاملة شخص بريء انتهكت حقوقه إلى أقصى حد".

كان بالدوين منتجًا ونجمًا في مسلسل Rust عندما أطلق النار على مصورة السينما هالينا هاتشينز ، 42 عامًا، وهي أم لطفل واحد، أثناء التصوير بمسدس به طلقة حية بداخله، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا أيضًا.

كانت القضية عبارة عن طريق طويل ومؤلم حتى المحاكمة: حيث تم اتهام بالدوين في الأصل في يناير 2023 بتهمتي القتل غير العمد.

وقال ممثلو الادعاء إن التهم تم إسقاطها بعد ثلاثة أشهر في ضوء ظهور أدلة جديدة، مضيفين أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق.

وجهت إلى بالدوين تهمة مثيرة للمرة الثانية في يناير من هذا العام بنفس التهم، وهي تهمتان بالقتل غير العمد، وقد دفع ببراءته.