ميرنا وليد - بيروت - أحدثت وفاة النجمة المصرية سعاد حسني ضجة كبيرة بين الجمهور والصحافة في العالم العربي، اذ ان سبب رحيلها بقي لسنوات لغزاً محيّراً.

سعاد حسني التي لُقّبت بـ سندريلا السينما المصرية والعربية، غادرت الحياة، لكن جمهورها بقي وفياً لها، يشاهد أجمل أعمالها ويستذكرها بكل حسرة.

في خطوة لافتة ومحببة، استذكر مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور هراتش ساغبازاريان، النجمة الراحلة سعاد حسني، وقد حضرت أخواتها المناسبة.

موقع الخليج 365 أجرى مقابلة مع الأخت غير الشقيقة لـ سعاد حسني السيدة جنجاه عبد المنعم حافظ، وتحدثنا عن عدد من المواضيع.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أخت سعاد حسني: "أول مرة تُكرّم أُختي في لبنان بعد وفاتها وهذه مفاجأة لي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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