حفل تكريم لحسين حمودة وسامى سليمان بمركز اللغة والثقافة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - لفوزهما بجائزة الدولة التقديرية

الخميس 11/يوليو/2024 - 01:32 م 7/11/2024 1:32:06 PM

يقيم مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة، في الخامسة مساء الأحد الموافق 14يوليو 2024، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف أ .د محمد سامى عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجلاء رأفت سالم ، عميدة كلية الآداب، حفل تكريم للأستاذ الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور سامى سليمان، أستاذ النقد والأدب العربى الحديث في كلية الآداب بجامعة القاهرة لفوزهما بجائزة الدولة التقديرية فى فرع الآداب لعام 2024، والدكتور هشام زغلول لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال الآداب فرع الترجمة من العربية وإليها، لعام 2024.

الدكتور حسين حمودة

الدكتور سامى سليمان

كانت وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني، اعتمدت قائمة جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية للعام 2024م، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 70، والمُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وأُعلنت خلاله نتائج جوائز الدولة للعام 2024م، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

يذكر أن يقيم مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة يقيم مشروعًا جديدًا تحت عنوان "أساتذتنا"، وذلك انطلاقًا من الاستفادة بجهود السابقين وحرصًا على أن يؤدي المركز دورًا مهمًا في بناء جسور للتواصل بين الأجيال المختلفة ثقافيًا وأدبيًا وفي لمسة وفاء من مدير المركز الدكتور أحمد عمار خاصة للأساتذة الراحلين.

