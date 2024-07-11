السبت.. قصور الثقافة تطلق أسبوعًا ثقافيًا للشباب في "أبو زنيمة"

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء سيناء، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أسبوعا ثقافيا للشباب بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، بعد غد السبت ويستمر حتى 20 يوليو الحالي.

ويشهد بيت ثقافة أبو زنيمة الفعاليات التي تنطلق يوميا في الرابعة مساء، ويستهل البرنامج بلقاء بعنوان "المشروعات التي تقدمها الدولة للشباب بجنوب سيناء"، يشارك به محمود أحمد - رئيس مجلس مدينة أبو زنيمة.

ورش تدريبية حرفية لأبناء سيناء

وتقام على مدار الأسبوع عدة ورش تدريبية حرفية لأبناء سيناء يقدمها مدربون متخصصون وهي ورشة "الأركت، الحلي، الطرق على النحاس، الخيامية".

كما يشهد البرنامج مجموعة من ورش الحكي والألعاب الشعبية، وحفلات السمر، ويختتم بمعرض فني نتاج الورش الفنية التي شارك بها الشباب على مدار الأسبوع.

تقيم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، وتأتي في سياق برامج العدالة الثقافية والاهتمام بتكثيف الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظات الحدودية.

لقاءات وورش فنية متنوعة للرواد في قصور الثقافة بأسوان

من ناخية أخرى، شهدت مواقع فرع ثقافة أسوان عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأعد قصر ثقافة الرديسية لقاء بعنوان "الإسلام دين تسامح" بمركز الشباب، أشار خلاله محمد سيد، إلى وسطية الإسلام، الذي جاء فتساوى الجميع، فلا فرق بين شخص وآخر إلا بالتقوى، كما تناول مفهوم العنف الأسري، وأسبابه وطرق مواجهته.

من ناحية أخرى أقام القصر محاضرة بعنوان "الصحة العامة وأثرها على الفرد والمجتمع" أكد خلاله الشيخ إبراهيم محمد على ضرورة الكشف المبكر بتشخيص الأمراض المتعلقة بالصحة الانجابية، خاصة بعد توفر الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الدولة بالمستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظات حرصا على سلامة المواطنين.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" أقام قصر ثقافة أسوان "ورشة تصميم شخصيات كارتونية بالفوم بتقنية الكولاج تدريب الفنانة يارا محمود، بهدف تعزيز المهارات الإبداعية للأطفال، ونفذ فرع ثقافة أسوان ورشة لتعليم الرسم على الحجر، قامت خلالها الفنانة فاطمة علواني بتعريف الأطفال بكيفية اختيار السطح المناسب استعدادا لتلوينه بالألوان المائية الزاهية.