الليلة.. الساحل يتزين بمهرجان «العالم علمين»

ياسر رشاد - القاهرة - أنظار العالم تتوجه إلى مصر وسط تظاهرة ترفيهية

غزة حاضرة بالدبكة الفلسطينى.. و60% من الأرباح تدعم نضال الشعب الشقيق

العندليب فى أحضان البحر بـ«حبيبتى من تكون».. وكريم عبدالعزيز ونيللى كريم فى عودة جديدة للمسرح

كاظم الساهر والملك وتامر حسنى وويجز يشعلون ليالى المهرجان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «العلمين» تحت شعار «العالم علمين»، وتتجه أنظار العالم إلى المدينة الساحرة التى يجتمع فيه سحر البحر المتوسط، مع الأنشطة الترفيهية المختلفة لتصبح الوجهة السياحية للعالم.

يفتتح المطرب مدحت صالح أولى الحفلات الغنائية اليوم، بحفل مقامات موسيقية، والتى تشهد تنظيما خاصا ولقاء مختلفا مع الإعلامية منى الشاذلى خلال الفعالية.

ويتضمن مهرجان العلمين برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل، من خلال 5 مهرجانات وهى «مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الرياضة الذى يستقطب فرق من جميع أنحاء العالم، مهرجان نبتة للطفل والذى تم استحداثه للمرة الأولى، ومهرجان الطعام الذى يجمع مسابقة بين «الشيفات» من جميع أنحاء العالم».

خصصت الشركة المتحدة شاطئًا مجانيًا لزائرى مدينة العلمين الجديدة، وهو ما استقطب العشرات، خلال الأيام القليلة الماضية، والذين حرصوا على التواجد بالمدينة استعدادًا للحدث الترفيهى الضخم الذى يبدأ افتتاحه بالحفل الغنائى للكينج محمد منير غدا الجمعة.

لفتة مميزة لمهرجان العلمين فى نسخته الثانية، بعد تبرعه بنحو 60% من صافى الربح لصالح غزة، لتكون فلسطين حاضرة فى الأذهان دومًا ليس بهذا الأمر فحسب، إلا أنها تشارك أيضًا فى واحدة من أهم الفعاليات يوم الـ12 من شهر يوليو الجارى تحت مسمى «الرقص الفلسطينى» التى تسلط الضوء على التراث الفلسطينى، للتعرف أكثر على ذلك النمط من العروض الذى يحمل طابعًا مختلفًا ومميز، ولعل أشهرها رقصة الدبكة، وهى من الرقصات التى تعبر عن التضامن والنضال بالإضافة إلى التعبير عن المشاعر الوطنية وترسيخ الثقافة الفلسطينية.

تأتى الحفلات الموسيقية الأهم والأبرز فى ليالى المهرجان باستقطاب نجوم العالم أجمع، وهم كاظم الساهر، يوم الخميس 18 يوليو الجارى، والذى يشهد مشاركته الأولى فى فعاليات مهرجان العلمين، ويأتى الحفل بعد أيام قليلة من لقائه مع الجمهور المصرى فى حفله بالقاهرة الجديدة بعد غياب دام 4 سنوات.

أيضا يحيى المطرب تامر حسنى، حفلته ضمن فعاليات الأسبوع الثالث للمهرجان.

ويأتى حفل خاص للمايسترو العالمى نادر عباسى، وذلك الخميس 25 يوليو الجارى، والمقرر أن يتم استضافته فى لقاء مميز مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وبعدها يبدأ فى تقديم أشهر معزوفات الموسيقى المميزة للموسيقار الراحل عمار الشريعى، ويفتتح أمير الغناء العربى هانى شاكر الأسبوع الرابع يوم 1 أغسطس المقبل، فى نورث سكوير مول، ويقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى الجمهور.

كما يشارك المطرب رامى جمال فى الأسبوع الرابع يوم 2 أغسطس المقبل، ويقدم برنامجًا مميزَا للجمهور خلال الحفل، وكما يشارك بنفس اليوم الموسيقار العالمى عمر خيرت.

ويشارك الهضبة عمرو دياب لأول مرة فى مهرجان العلمين بدورته الثانية، وذلك بالأسبوع الخامس من المهرجان يوم 9 أغسطس المقبل، ويقدم عددا كبيرا من أغانيه لدى الجمهور من ألبومه الجديد وأغانيه القديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويفتتح الأسبوع السادس من مهرجان العلمين فى دورته الثانية 3 حفلات لكل من حمزة نمرة ومسار إجبارى وسعاد ماسى فى يوم واحد وهو يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل.

ويقدم فرقة كاريوكى فى الأسبوع السابع حفلا مميزا من الأغانى الخاصة بهم التى يحرص الجمهور على الاستماع لها، وذلك الجمعة 23 أغسطس المقبل.

ويختتم المطرب الراب ويجز فعاليات الحفلات الغنائية ضمن مهرجان العلمين فى دورته الثانية، وذلك فى الأسبوع الثامن من المهرجان، والموافق الثلاثاء 30 أغسطس المقبل، بعد النجاح الكبير والحضور الجماهيرى الضخم خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان العام الماضى.

مدحت صالح: «العلمين» مهرجان السحر الذى يؤكد ريادة مصر

تحت شعار «العالم علمين» يفتتح النجم الكبير مدحت صالح فعاليات الليلة الأولى من المهرجان، وهى الليلة التى تنطلق تحت عنوان «مقامات موسيقية».

ويشارك الفنان مدحت صالح فى حلقة مختلفة من برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والمذاع على قناة «أون»، ومن المقرر أنّ تفتتح تلك الحفلة المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، وسط الجمهور على المسرح الرومانى بمدينة العلمين الجديدة، إذ من المقرر أنّ يقدم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

قال النجم مدحت صالح إن مهرجان العلمين أصبح من أهم المهرجانات الغنائية فى مصر والعالم العربى، وشرف لكل فنان المشاركة فى هذا الحدث الذى يبرز التطور والتقدم التى وصلت له مصر الحبيبة.

أضاف النجم الكبير مدحت صالح: فخور للغاية بالتواجد فى الليلة الأولى من مهرجان العلمين بعنوان «المقامات الموسيقية»، والذى تمتد فعالياته على مدار 50 يوما، ومتشوق للغاية لمقابلة الجمهور على أرض السحر والجمال التى تفوح منها رائحة التاريخ فى جميع أركانها.

وتابع النجم مدحت صالح حديثه قائلا: مصر ستظل بلد الغناء والأضواء الأولى، وستظل ولادة للأحداث والمحافل الفنية الكبيرة، وأرى أن مهرجان العلمين أثبت نجاحه الكبير منذ دورته الأولى العام الماضى، كأهم حدث فنى فى فصل الصيف والذى يوجه له الجميع انظاره فهذه هى مصر التى عهدها التاريخ بريادتها الفنية العريقة.

وعن الحفل، قال: سأقدم خلال الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة مثل: زى ما هى حبها وقلب واحد والنور مكانه فى القلوب والمليونيرات وكوكب تانى، بالإضافة إلى مجموعة من أغانى عمالقة الطرب الذين رسخوا قوة مصر الناعمة وريادتها الفنية.

انتعاشة مسرحية.. ومنافسة 10 عروض مليئة بالنجوم

انتعاشة مسرحية يشهدها مهرجان العلمين، فى نسخته الثانية، حيث سيتم تقديم عشرة عروض، مليئة بالنجوم على مدار ثمانية أسابيع، وتعد مسرحية «السندباد» للنجم كريم عبدالعزيز ونيللى كريم الأضخم إنتاجياً وفنياً من بين العروض التى يحتضنها المهرجان، وتعود مسرحية «السندباد» الفنان كريم عبدالعزيز إلى خشبة المسرح بعد غياب نحو 25 عامًا، إذ كان آخر عمل مسرحى له مسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولى الدين.

ويقدم «عبدالعزيز» خلال المسرحية، شخصية عمر أبوالهول، إذ تدور أحداثها عن قصة هروبه من المعلم «سنوسى» واختبائه فى مقبرة قديمة، ليجد فيها سلسلة ترجعه لزمن السندباد، ليقرر انتحال شخصيته، وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التى اختفى فيها منذ سنوات طويلة، كى يعيش حياة السندباد ومغامراته، ويشاركه عدد من النجوم، على رأسهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف.

فيما سيقدم حسن الرداد مع زوجته إيمى سمير غانم مسرحيتهما «التليفزيون» فى الأسبوع الخامس من المهرجان، ويشاركهما عدد آخر من الفنانين، بينهم أوس أوس ومحمود حافظ وبدرية السيد وسليمان عيد وبيومى فؤاد.

وتدور فكرة مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التى تقدمها الفنانة إيمى سمير غانم وحفظى الذى يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتى هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدا معه ضمن الهدايا تليفزيون سحرى، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته فى إطار من الكوميديا.

ويقدم الفنان كريم محمود عبدالعزيز مسرحيته «عملوها إزاى» الذى تشاركه فى بطولتها الفنانة عائشة بن أحمد فى الأسبوع السابع من المهرجان، وتدور فى إطار كوميدى أثناء تحقيق أشهر محقق فى حل أصعب ألغاز الجرائم ومعه مساعده عن جريمة حدثت فى لوكيشن تصوير نجم شهير لتدور بينهم مجموعة من الأحداث الكوميدية.

مسرحية «حبيبتى من تكون» أولى المسرحيات التى ستعرض، تتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وقصة بحثه عن حبيبته، ومراحل متعددة عن قصص الحب التى عاشها ومشواره الفنى منذ بدايته وحتى شهرته، جرى تصميم العرض فى لندن تحت إشراف خبراء بريطانيين وعرب، وأخرجه المخرج خيرى بشارة.

المميز خلال العرض تقديم باقة من مقتنيات خاصة بالفنان الراحل والتى تعرض لأول مرة، وعدد من الصور النادرة، قدم شخصية العندليب الفنان الشاب محمود الغندور.

وعلى مسرح نورث سكوير يشهد عروض يومية منها مسرحية «فيلم رومانسى»، ومسرحية «الستات عايزة إيه؟»، ومسرحية «حدوتة بعد النوم»، ومسرحية «الشهرة»، ومسرحية «بولاك روج».

ومسرحية «دكان الأحلام» على مسرح المدينة التراثية فى مدينة العلمين، تدور أحداثها للمخرج أنس النيلى، فى إطار كوميدى، حيث يدور حول فكرة فانتازية خيالية تحكى عن متجر لبيع الأحلام ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذى قام بشرائه، وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ، ومن خلال أحداث العرض نتعرف على روح المصريين وكيفية قبولهم للجميع وروح التسامح لديهم.

أحمد أمين: مهرجان «نبتة» حق الأطفال للتعلم والمعرفة

أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته لاختياره رئيسا لمهرجان «نبتة» للأطفال على هامش مهرجان العلمين، منوهًا لأهمية تعلم وصناعة الأطفال لما له من دور بارز فى بناء المجتمعات.

وكشف النجم أحمد أمين، عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان «نبتة» والذى يأتى ضمن 5 مهرجانات فى جعبة الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024.

وعلق أحمد أمين، رئيس مهرجان «نبتة»، قائلًا: «الحقيقة أنا ابنى عنده 4 سنوات، ولما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، فيه حاجات كتير عند الأطفال إحنا حاليًا مفتقدينها زى الأمل والحياة والنشاط والاستمتاع بأقل الإمكانيات».

وأكد «أمين» أنه بعيدًا عن الأحداث التى تحدث فى العالم والوطن العربى من اضطرابات غير مستقرة لكن يظل حق الطفل مشروع فى التعلم والمعرفة والتسلية ونبتة هى شركة تهتم باقتصاديات ميديا الطفل، وأول مشروع تدعمه، هو مهرجان نبتة لصناعة الأطفال».

وعن فعاليات المهرجان، أوضح أحمد أمين انه يضم مجموعة كبيرة من ورش الحكى، والرسوم المتحركة، صغار رود أعمال، وخبراء صناعة محتوى الطفل، وأساس المهرجان، سيكون مسابقة نبتة لدعم محتوى الأطفال».

وعن لجان التحكيم، قال إن «لجنة التحكيم تنقسم إلى مجموعة من الشخصيات المهمة، المهتمة بصناعات الأطفال، وكذلك بعض الأطفال، بجانب تكريمات الأطفال، والمهرجان مدته 4 أو 5 أيام، ويشهد مهرجان العلمين طوال أيام فعالياته، أشياء لدعم الطفل، ونتمنى أن نسهم ولو بشىء بسيط فى دعم أطفالنا الذين سيكونون شباب وبناة مصر فى المستقبل».

قالوا عن العلمين

تامر حسنى

فخور وسعيد بإقامة الدورة الثانية لمهرجان العلمين وعاوزين نحافظ على المهرجان كل سنة ونجمع كل الفنانين على أرض العلمين.

مدحت صالح

فخور بمصر وأُغنى من أجمل مكان فى العالم فى العلمين.

كاظم الساهر

أشكر إدارة المهرجان على مجهودها فى مهرجان العلمين ويسعدنى أن أكون وسط جمهورى.

ويجز

مشاركتى فى مهرجان العلمين الجديدة فخر كبير وأعتز بها وخطوة مهمة فى مشوارى الغنائى والشركة المتحدة بذلت مجهودا كبيرا فى نجاح المهرجان.

نانسى عجرم

أشكر القائمين على المهرجان وكل من شارك فى المكان الجميل الرائع ده.