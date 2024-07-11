نيكول سابا ووائل جسار يستعدان لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة تجمعها بالفنان وائل جسار، في طريقهما إلى مصر استعدادًا لإحياء حفل بالساحل الشمالي

ونشرت نيكول، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "لبنان كلها وصلت الساحل الشمالي وهنولعها الليلة، يلا بينا مستنينكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، أغنية "خِلصت خلاص" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

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