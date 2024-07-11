ضرب مبرح وبلاغات.. لعنة "شقة التجمع" التي تطارد شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، منذ السبت الماضي، وحتى أمس الأربعاء، مع توالي تداعيات البلاغ الذي تقدمت به ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، ووجهت له اتهامات بالضرب المبرح.

ومع تأكيد مصدر مقرب من المطربة شيرين عبدالوهاب في تصريح لـ"الخليج 365"، عن تنازلها عن البلاغ، عقب حضورها جلسة التحقيق أمس الأربعاء، والتصالح مع الفنان حسام حبيب، عاد الحديث عن أزمات الثنائي المثير للجدل.

والمفارقة هنا أن وقائع أحدث أزمات المطربة، يجمعها العديد من أوجه التشابه، مع الواقعة التي سبق وتعرضت بها للضرب عام 2022، وهو ما نرصده في التقرير التالي

شقة التجمع

في أكتوبر 2022، كانت شقة التجمع، محور أحداث الأزمة التي وصلت إلى نقل المطربة شيرين عبدالوهاب إلى مصحة نفسية، وتقديم بلاغ في قسم النزهة.

وقام المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، بتحرير محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبدالوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

ومن جانبها شنت السيدة كريمة أبو زيد "والدة شيرين عبدالوهاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، هجومها ضد الفنان حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ ، وقالت: "بيشربوها مخدرات في شقة التجمع"، وطالبت بحماية ابنتها من حسام حبيب "راجع بخطة عشان يضحك عليها، حسام بيشجعها على تعاطي المخدرات".

وفي تعليقه أكد محمد عبدالوهاب، ما ذكرته والدته، وقال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي اترجتني عشان أنقذ أختي من الإدمان، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".

تنازل

ومع توالي التحقيقات في النيابة، وتقديم الملف الطبي للمطربة، عن الإصابات التي تعرضت لها، والتي تخص أيضا مدى حاجتها للعلاج في مصحة نفسية، انتهت الأزمة بتقديم التنازل عن البلاغ.

وأعلن القانوني ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، بتهمة التعدي على الفنانة والتسبب بإحداث إصابات جسدية، وحجزها داخل مستشفى للأمراض النفسية رغما عنها.

نبيل عبدالمقصود

د.نبيل عبد المقصود وهو مؤسس مركز متخصص في العلاج من إدمان المخدرات و الأدوية و السموم، برز اسمه بقوة خلال فترة خضوع المطربة شيرين عبدالوهاب، للعلاج في الأزمة التي وقعت عام 2022.

وعقب تعرض المطربة مؤخرا للضرب المبرح من زوجها السابق حسام حبيب، عاد للظهور اسم الطبيب، وتردد تواجد شيرين عبدالوهاب في المصحة التي يملكها، وهو ما نفاه محاميها في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "المطربة تخضع للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها، بمنزلها، تحت إشراف طبيبها نبيل عبد المقصود"

شيرين وحسام ومحمد

وعلى غرار الواقعة التي دارت أحداثها منذ عامين، كانت "شقة التجمع"، محور أحداث البلاغ الذي تقدمت به المطربة شيرين عبد الوهاب فجر السبت الماضي، ضد زوجها السابق حسام حبيب

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات، قبل أن تقوم المطربة شيرين عبدالوهاب، بالتنازل عن البلاغ عقب حضورها جلسة التحقيق أمس الأربعاء.

ومن جانبه، نشر محمد عبدالوهاب "شقيق المطربة"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسالة، كتب فيها: "نأبك جه على شونة يا "سبوبة"، وروحت بردو على بيتنا "

المطربة شيرين عبدالوهاب من المقرر أن تتوجه خلال الأيام المقبلة إلى لبنان، لتقديم الحفل المقرر إقامته في الواجهة البحرية في بيروت يوم 20 يوليو الحالي.