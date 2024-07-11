"ع الدوغري وبرجولة".. رضا البحراوي يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب رضا البحراوي قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد أيام من طرحه أغنية "ع الدوغري وبرجولة".

أغنية "ع الدوغري وبرجولة"، احتلت المركز الأول وحققت ما يزيد عن المليون مشاهدة، وهي من كلمات سوستا، وألحان طارق عبدالستار ومحمد غنيم، وتوزيع محمد حريقة.

المطرب رضا البحراوي تقدم محاميه الأسبوع الماضي ، ببلاغ للنائب العام ضد المطرب عدوية شعبان عبدالرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني والسب والقذف.

المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم كان قد شن هجوما ضد المطرب رضا البحراوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنت برضو مش ساكت وبتغني الأغنية استناني أنا فاضي لك، طول ما إنت بتغني الأغنية وأنا مش راضي هقفلك لو هبطل أشتغل طول عمري لأن حقي مش هيضيع زي باقي الناس الي انت بتسرقها، انا لا".

ومع تصاعد الهجوم، تحدث مصدر مقرب من المطرب رضا البحراوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "رضا قدم الأغنية بسبب أن التيمة الأساسية في اللحن مأخوذة من أغنية له وهي (ناس مني ومن دمي)، وتم مزجها مع اللحن الذي يخص الشاعر والملحن إسلام خليل".

وتابع: "السبب الحقيقي للأزمة هو عدم اقتناع رضا البحراوي، بتقديم الأغنية دويتو مع عدوية شعبان عبدالرحيم ولهذا يهاجمه".