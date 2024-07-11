بمشاركة رامي جمال ورضا البحراوي.. تفاصيل أول حفلات أحمد عدوية بعد وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، للمشاركة في الحفل المقام ضمن سلسلة حفلات نادي سيتي كلوب يوم السبت الموافق 20 يوليو.

مصدر من الجهة المنظمة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحفل المقام في فرع سيتي كلوب شبين الكوم، خاص بالأعضاء فقط، ويضم من نجوم الأغنية رامي جمال، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، والمطرب محمد عدوية، إلى جانب المطرب الكبير أحمد عدوية".

وتابع: "المطرب أحمد عدوية من المقرر أن يشارك بالظهور على المسرح مع نجله المطرب أحمد عدوية، إذ يقدما معا أكثر من أغنية شهيرة له، وكذلك أغنية دويتو".

المطرب الكبير أحمد عدوية احتفل مؤخرا بعيد ميلاده، بصحبة أولاده في أول ظهور له عقب وفاة زوجته، التي رحلت عن عالمنا يوم 16 مايو الماضي.