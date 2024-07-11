شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: فيلم " X مراتي" تجربة كوميدية غير مألوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة أمينة خليل عن تحمسها لتجربة فيلم X مراتي، المقرر طرحه فى دور العرض يوم 24 يوليو الجارى ضمن أفلام موسم صيف 2024، مؤكدة أن الفيلم تجربة اجتماعية كوميدية غير مألوفة.

وقالت أمينة خليل في تصريح اليوم الخميس، إنها تجسد فى فيلم X مراتى شخصية "سحر" وهي تمتلك بيوتي سنتر وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي ، مشيدة بسيناريو الفيلم من ناحية الشخصيات وفكرته المختلفة.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها تمر بالعديد من الأحداث وتحمل مفاجآت، مشيرة إلى أنها لم تقلق وتعايشت مع الشخصية التي تحمل الكوميديا خارج الإطار المألوف والمتعود عليه، مؤكدة تعايشها مع الدور الذي احتاج إلى مجهود كبير لأنه يعد محور الأحداث في الفيلم، مشيدة بفريق العمل وكواليس التصوير التي جرت بروح جماعية يسودها التعاون والمحبة من أجل خروج الفيلم بأفضل شكل ممكن.

وأوضحت أنها تسعى دائما إلى تقديم أعمال تصقل موهبتها وتتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية، مشيرة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.

وروجت أمينة للفيلم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة وهي تضع يديها على خدها وكتبت :"استنوا سحر قريب أوي، في فيلم إكس مراتي يوم 24 يوليو في جميع السينمات".

وتدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية يوسف الدكتور النفسي، المتزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

ويتولى يوسف، خلال الأحداث، إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه الذي يجسده محمد ممدوح ويظهر بشخصية بلطجي، حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، ويعكر صفو علاقتهما لتتوالى الأحداث الكوميدية.