شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حجز تذاكر حفل كاظم الساهر فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تذاكر حفل القيصر كاظم الساهر في مهرجان العلمين بنسخته الثانية يوم 18 يوليو الشهر الجارى من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لتسع فئات متاحة للجميع، ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال ولا دخول بعد غلق الأبواب في موعدها المحدد.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك حفلات المهرجان، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.