بطلا “لعبة حظ” يجدّدان علاقتهما بعد انفصال عامين

جدّدت الممثّلة التركيّة، جيمري بايسال، علاقتها بزميلها الممثّل أيتاش شاشماز بعد عام ونصف من الانفصال.

وقد رصدت الكاميرات جيمري وأيتاش معًا يدًا بيد لأوّل مرّة بعد تصالحهما.

جيمري وأيتاش لعبا دور البطولة في مسلسل “لعبة حظّ” الذي تمّ عرضه عام ٢٠٢١ وتحوّلت علاقتهما من صداقة الى قصّة حبّ.

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وكان الثّنائيّ يحرص على مشاركة صورهما والفيديوهات التي تكشف عن مدى قوّة حبّهما إلا أنّ علاقتهما شهدت العديد من المطبّات حيث سبق وانفصل الثنائي عدّة مرّات ثمّ عادا الى بعضهما لكن في صيف عام ٢٠٢٢ قام أيتاش بإزالة جميع صوره مع جيمري بايسال من إنستغرام دون الكشف عن سبب الانفصال إلّا أنّ مصادر تركيّة أشارت حينها إلى أنّ انشغال الطرفَين في تصوير أعمالهما الخاصّة دفعهما الى الابتعاد عن بعضهما ما سبّب بعض المشاكل فيما بينهما.