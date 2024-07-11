عمرو دياب مع جمهور العلمين في أغسطس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -



يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس.

ومن جانبها طرحت الشركة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفل اليوم الخميس وذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير على اولى حفلات الهضبة في المهرجان.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين، الليلة، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل حيث يمتلىء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

نبذة عن مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، تقع في محافظة مطروح، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووضع حجر الأساس في 1 مارس 2018.

تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي مليوني نسمة، وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وقطاع ساحلي وهو مكون من حي الفنادق، مركز المدينة، الحي السكني المميز، مركز المؤتمرات، حي حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافي، إسكان سياحي، حي مساكن البحيرة، وأرض المعارض.