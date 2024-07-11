حورية فرغلي .. تجربة سينمائية جديدة في "المدرسة"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت الفنانة حورية فرغلي على بطولة فيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت، الذي يجري له حالياً عدة ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله تباعاً فى القريب العاجل.

أكدت حورية، بأنها سعيدة بالتعاون مع المخرج محمد جمال الحدينى مؤكده، بأنها وافقت على الفور حين علمها بأن هذا العمل من إخراجه، مشيده، بأنه يهتم بالممثل ويعمل علي توجية طول الوقت ويهتم بكل التفاصيل، لاسيما، بأن التيمة التى يستخدمها هى فن الديكوباچ لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة معبرة.

وأعربت حورية أيضاً عن سعادتها بالتعاون مع المنتج محمد حمزة ووصفته بأنه فعال ومركز جدًا فى سير الأحداث وهذا إتفاق جميع الزملاء الذين تعاملون معه وهذا ما جذبها فى التعامل معه للمرة الثانية، وبالأخص بعد تجربتها في التعاون معه في عمل مميز سابقاً وتحديداً مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه عام 2019 وذلك بمشاركة النجمة فيفي عبده وآخرين، مشيره، بأنة يجعل أجواء التصوير داخل البلاتو يحيطها الحب والمرح والسرور لافتة، بأن ترشيحات كاست فيلم "المدرسة" على الورق جميعًا تركيبة كلها مميزة، فالجميع أن كاست جدًا داخل البلاتو وهذا سبب جعلها على الموافقة الفورية دون تردد.

واستكملت حورية بأن تدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

وأشارت حورية بأنها تراهن بقوة على عودتها للسينما بهذا العمل، والذي سيكون مفاجأة بشكل وصورة تليق بكيانها المهني للجمهور المصري العريق.

ابتعاد عن السينما 5 أعوام

وتابعت حورية بأن سبب ابتعادها عن السينما لمدة 5 أعوام بعد فيلم "استدعاء ولي عمرو"، لعدة أسباب شخصية ومهنية فمعظم الأعمال مأخوذة من فورمات أجنبية أو عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو اسكربيت غير مناسب لها شخصياً.

وجدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو إنتاج مشترك بين شركتى سارى ميديا ووايت للإنتاج الفنى وهو من بطولة النجمة حورية فرغلي بمشاركة عدد من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعاً، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير مجدى فتحي وإخراج محمد جمال الحدينى.

وفى سياق مختلف تخوض حاليًا النجمة حورية فرغلي تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل «سيما ماجي» والذي يشارك بجانبها مجموعة من النجوم أبرزهم: النجمة رانيا يوسف، كمال أبو رية، مادلين طبر وآخرين وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويذكر أن آخر أعمال النجمة حورية فرغلي السينمائية هو في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، الذي عرض عام 2019 وتتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج الراحل أحمد البدري.