درة تنشر مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على تفاعل متابعيها.

ونشرت "درة"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان طويل باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حبيبتي قمر والله، بنت بلادي منورة، وبعدين بقى في القمر ده، بحبك أوي، قلبي كله".

وشاركت درة في دراما رمضان العام الماضي 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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