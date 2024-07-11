"حلمي اتحقق" .. شيماء سيف توجه رسالة لـ يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة للفنانة يسرا بشأن عودتها للمسرح من خلال مسرحية "ملك والشاطر" التي تعرض على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت شيماء، فيديو من المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بوست في حب سيفا مليون مبروك يا حبيبتي وقلبي على المسرحية.. كنتي ملكة وقمر وحلمي اتحقق بأنك ترجعي للمسرح وتشوفي حب الناس ليكي واستقبالهم".

وأضافت: "كنتي طول الوقت كواليسك أحلى كواليس زي ما اتعودنا منك بتجمعي كل الناس على الحب وطبعا كل نجوم العرض عارفين اني بعشقهم بس فرحتي بسيفا غير وأنا عارفة أن ده شعورهم هم كمان كلهم وعلى رأسهم نجم العالم القمر أحمد عز اللي كان طاير بيكي وأستاذ سيد الجميل ومصطفى حبيبي وصاروخ الإخراج والتأليف محمدي الخطير وكل حد كان على الخشبة أو في الكواليس بحبكم من قلب قلبي".

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة يسرا وأحمد عز وشيماء سيف، وسيد رجب، ومصطفى غريب، وعدد من الفنانين.