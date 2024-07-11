مراد مكرم يعلق على أزمة اللاعبة شهد سعيد.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان مراد مكرم، على أزمة اللاعبة شهد سعيد ضمن مشاركتها في بطولة الجمهورية للدراجات، حيث أثارت الجدل بعدما اصطدمت بإحدى زميلاتها في المنتخب الوطني قبل أمتار من نهاية السابق، لتسقط على الأرض قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وبعد هذه الواقعة، ظهرت "شهد" لاعبة المنتخب المصري للدراجات، ضمن صور البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس القادمة، حيث تعرضت شهد لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بوقفها وحرمانها من المشاركة في الأولمبياد لمخالفة الميثاق الأولمبي ومدونة السلوك والأخلاقيات وسيتم حسم المشاركة من قبل قرار لجنة القيم.

وعلق مراد مكرم، على الواقعة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا: "لو صحة واقعة الإيذاء المتعمد من لاعبة الدراجات تجاه زميلتها، في داهية الميدالية اللي ممكن تجيبها، وافتكروا كويس لاعب الجودو رشوان وأخلاقه".

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مراد مكرم يشارك في مسلسل "كل سنة مرة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد داوود، محمد محمود، أحمد بدير، فرح يوسف، ثراء جبيل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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