اليوم.. لطيفة تطرح كليب جديد بعنوان "الحياة سكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لـ طرح كليب جديد بعنوان "الحياة سكرة"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت لطيفة مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X" وعلقت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة الحياة سكرة، النهاردة الساعة 6".

والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

يذكر أن الفنانة لطيفة، طرحت أغنية "أنا المرسى" على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج جميل جميل المغازي.

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