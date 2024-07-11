محمد هنيدي ضيفا ببرنامج "بيت السعد" على قناة “MBC”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

يستضيف برنامج "بيت السعد"، الفنان الكبير محمد هنيدي، ثالث ضيوف البرنامج الذي يقدمه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد، ومن المقرر عرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة " MBC "، برومو الحلقة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحملت تعليق: "لا تفوتوا حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع أحمد وعمروسعد مع النجم محمد هنيدي 11 مساءً".

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفا جديدا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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