تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جريئة .. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد، متابعيها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها.

ونشرت "تارا"، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية خلالها فستان صيفي أنيق أبرز رشاقتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "جمالك ، تارا القمر، قمر أوي، الحلوة، الرقة والبساطة".

يذكر أن، آخر أعمال تارا عماد كان مسلسل "جودر" الذي عرض في رمضان 2024 من بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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