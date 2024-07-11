أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. والجمهور: "صغرانة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مؤخرًا.

ونشرت "ياسمين" فيديو سيلفي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مع وضع "ايموجي" قلوب، وهي تستعرض جمالها وأنوثتها.

وانهالت التعليقات، على الفيديو، والتي جاءت كالتالي: "الممثله الوحيده الي كلما كبرت صغرت بالعمر"، "قمراية ومسكرة"، "يا سمسم يا عسل"، "طب وربنا قمر يابنت عبدالعزيز"، "الجميله اللى لما تطل بتغطي ع الكل"، "ايه الطله القمر دي"، "صغرانة".

وكانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025 من إنتاج شركة سينرجي.

وغابت عن المشاركة في دراما رمضان 2024، وقدمت مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، وشاركها البطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي عبر حسابها في موقع "إنستجرام" يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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