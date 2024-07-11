بسبب مرض السكري..وفاة بطلة فيلم "The Shining" عن عمر ناهز الـ 75 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية شيلي دوفال، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السكري.

وكشف خبر رحيلها موقع "The Hollywood Reporter" وأكد أنها فارقت الحياة على سريرها في منزلها في تكساس بعد صراع طويل مع مرض السكري، وذلك وفقًا لتصريحات كاتب السيناريو والمخرج الأمريكي دان جيلروي.

وتعد شيلي دوفال من أشهر الممثلات بفترة الثمانينات وشاركت بالعديد من الأعمال السينمائية التي تعاونت خلاله مع أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود منها فيلم "The Shining" عام 1980 للمخرج العالمي ستانلي كوبريك وبطولة الممثل جاك نيكلسون.

رشحت شيلي وفازت بالعديد من الجوائز العالمية طوال مسيرتها منها ترشحها لجائزة بافتا البريطانية كأفضل ممثلة عن فيلم الدراما "3 Women" عام 1978، كما فازت بنفس الجائزة عن نفس الفيلم بمهرجان كان السينمائي الدولي عام 1977.

وكانت آخر مشاركات شيلي دوفال بفيلم الرعب والإثارة "The Forest Hill" عام 2023.

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