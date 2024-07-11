بـ "فستان أحمر".. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها، على السوشيال ميديا.

واستعرضت"كارولين" جمالها ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أحمر كبير منقوش عليه الفراشات بنفس اللون.

وانهالت التعليقات، على الصورة، وجاءت كالتالي: "تحفة وقمراية"، "ورد الوردوش"، "الجمال.. أحلى كارولين"، كوكي القمر"، "قلبي يا ناس"، "مفيش أجمل من كده"، "ايه التحفه ده ماشاء الله".

شاركت كارولين عزمي في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، في دراما رمضان 2024، بمشاركة وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، جلال الزكي، زينة منصور، إبراهيم السمان، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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