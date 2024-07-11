عرض "اللعب مع العيال" في ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية عن عرض فيلم "اللعب مع العيال"، للمخرج شريف عرفة، في ختام يوبيله الذهبي وذلك يوم السبت 13 يوليو بسينما رينسانس عماد الدين.

وأكد منتج الفيلم هشام عبدالخالق لمدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان خلال اتصال تليفوني، دعمه للمهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية التي تقوم على تقييم الصناعة سنويا.

فيلم "اللعب مع العيال" من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين، ويشهد الحفل أيضا تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

كما يكرم المهرجان في حفل الختام "من رحلوا عن عالمنا"، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي. ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كل من المخرج السينمائي هاني لاشين رئيسًا، وعضوية كل من: الدكتور رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ودكتور رحمة منتصر المونتيرة السينمائية، وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج السينمائي عادل الأعصر، والمخرج السينمائي ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبد العزيز، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والدكتور محسن أحمد مدير التصوير والمخرج السينمائي، والدكتور محمود محسن مهندس الديكور السينمائي وأستاذ الديكور بمعهد السينما، والمهندس الصوت والمكساج مجدي كامل، والناقد السينمائي وليد سيف.