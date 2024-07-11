شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب وآن هاثاوى يجتمعا من جديد بفيلم The Devil Wears Prada والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع Variety خبر سار مؤخراً لكافة محبى فيلم The Devil Wears Prada الذى سبق وعرض قبل 18 عام محققاً وقتها إيرادات تخطت الـ 300 مليون دولار، وذلك بعدما أعلن الموقع الشهير عن نية القائمين على الفيلم فى العمل على جزء ثان منه عبر مفاوضات مع أبطال الفيلم.

وهم ميريل ستريب بالإضافة إلى الممثلة آن هاثاواى على أن تدور قصة الجزء الثانى من الفيلم حول ميريل ستريب وفقاً لما أكده التقرير المنشور مؤخراً.

من ناحية أخرى كانت ميريل ستريب حصلت فى شهر مايو من العام الجارى 2024 على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، وخلال جلستها بالمهرجان تحدثت اسطورة التمثيل الحائزة على جائزة الأوسكارعن ممثلات هوليود، اللاتي ينتجن الأفلام بأنفسهن أيضًا، وفقًا لنتائج مجلة People.

وأشادت الممثلة البالغة من العمر 74 عامًا بممثلات مثل زندايا وسيدني سويني، اللتين أنتجا أفلامًا مثل Challengers وAnyone But You، قائلة: "هناك الكثير من النساء اللاتي ينتجن لأنفسهن وأنا في رهبة شديدة من هن مثل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان وناتالي بورتمان. وذكرت أيضًا أن كل شخص لديه شركة إنتاج خاصة به.

"وقالت ميريل ممازحة لدي شركة انتاج صغيرة لكنني لم أرغب أبدًا في تلقي مكالمات هاتفية بعد الساعة السابعة ليلاً. لذا، لم أفعل ذلك أبداً ..أنا في رهبة من الناس الذين يفعلون ذلك".

وتسلمت ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي في حفل افتتاح الدورة الـ77 من المهرجان، تقديرا لمشوارها وتاريخها السينمائي.