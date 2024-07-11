نيرمين الفقي توجه رسالة لأهالي مدينة جدة بعد انتهاء عرض مسرحيتها

القاهرة- الخليج 365
وجهت الفنانة نيرمين الفقي، رسالة إلى أهالي مدينة جدة بعد عرض مسرحية «ميوزيكال سكول»، من بطولة الفنان محمد هنيدي في موسم جدة.
نرمين الفقي توجه رسالة لأهالي جدة
و كتبت نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»:«بعد الانتهاء من عرض مسرحيه ميوزيكال سكول في موسم جدة، أشكركم على حسن الاستقبال والتقدير، وأشكر كل فريق العمل المحترم باحبكم من قلبي».
أبطال مسرحية رمضان ميوزيكال سكول
ويقوم ببطولة المسرحية «رمضان سكول ميوزكال» بطولة محمد هنيدي، ونيرمين الفقي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، ويوسف وائل نور.
قصة مسرحية رمضان ميوزيكال سكول
في مسرحية «رمضان ميوزيكال سكول»، يلعب هنيدي دورًا محوريًا يجمع بين الفكاهة والموسيقى، ويتميز بأدائه الحيوي والمميز الذي يجذب الجماهير؛ حيث تدور أحداث المسرحية حول إدار رمضان مبروك لأحد المدارس بعد طلب مالكتها؛ لكن يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه من تحقيق هدفه.
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