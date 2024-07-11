عمرو سعد يغني للمرة الأولى وإليسا تحرجه أمام الكاميرا

كشف الفنان عمرو سعد عن حبه للغناء حيث أكد للفنانة إليسا أنه كان يغني في بدايات حياته.

وقال عمرو سعد في برنامج «بيت السعد» الذي يقدمه مع شقيقه أحمد:«كنت باغني في الأول والموضوع جينات معايا».

وقام عمرو سعد بإدعاء الغناء بينما الذي كان يغني هو شقيقه الفنان أحمد سعد، وعلقت الفنانة إليسا على إدعاء عمرو للغناء قائلة:«إيه الموهبة العظيمة دي».

وطلبت الفنانة إليسا من عمرو سعد وأحمد سعد أن يغنيا سويًا وهو ما قابله عمرو بمحاولة التهرب من هذا الأمر.

إليسا تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

و قالت إليسا، في تصريحات لبرنامج بيت السعد، الذي يقدمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد، وتُعرض الحلقة على شاشة قناة «MBC»: «أنا مش صعبة أوي، بس اللي هيجذبني للشخص الكاريزما بتاعته، شكله ييجي بعد كدا، والكاريزما غير الشكل ونفس الشيء عند البنات، والشخص اللي عنده كاريزما أفضل من الشخص اللي شكله حلو».

موعد برنامج بيت السعد لـ أحمد وعمرو سعد

يُذكر أن برنامج «بيت السعد» يعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على «MBC 1» ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة «MBC مصر».

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