قصي خولي يثير فضول جمهوره حول مشروعه الفني الجديد

شوّق النجم السوري قصي خولي جمهوره لمشروعه الفني الجديد، والذي فضّل أن يتكتم على تفاصيله لحين إشعار آخر أو الكشف عنه في الوقت الذي يرى فيه بأنه مناسب لذلك.

وشارك قصي محبيه مقطع فيديو قصيراً عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وفي خلفيته أغنية "وياليل ويالعين" للشامي، حيث ظهر من خلاله وهو يرتدي بدلة، وبرفقة مصفف شعر وميكب آب ارتيست، ضمن أجواء مرحة، لوضع اللمسات النهائية على إطلالته قبل الوقوف أمام الكاميرا، وعلق بالقول "الله ولي التوفيق . .قصي خولي قريباً".

كيف تفاعل محبو قصي خولي مع منشوره؟

ولقي الفيديو الذي نشره قصي خولي تفاعلاً كبيراً، من قبل محبيه الذين طالبوه منه من خلال مجموعة من التعليقات بضرورة العودة للدراما السورية والابتعاد عن تقديم الأعمال المشتركة،"اترك المسلسلات المشتركة ورجاع عالمسلسلات السورية البحت، أنت وباسل خياط وعابد فهد ووو، موهبتكن راحت وماعد شفناكن بسبب هالمسلسلات المشتركة الي ما بتنشاف"، وآخرون تمنوا له النجاح والتوفيق في عمله الجديد.

مشاركة درامية سابقة

وكان للفنان قصي خولي بصمة في موسم دراما رمضان 2023 ، من خلال مسلسل "وأخيراً" والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل نادين نسيب نجيم والتي تجسد شخصية "خيال" السيدة اليتيمة صاحبة الشخصية القوية، والتي تمتلك ماضياً مخيفاً عمن حولها وأبرزهم حبيبها "ياقوت" والذي يجسد شخصيته قصي خولي.

وشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم منى واصف وعدد من الفنانين، والمسلسل من إنتاج شركة صادق الصباح وإخراج أسامة الناصر.

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