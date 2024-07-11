إليسا ترد لأول مرة على منتقدي إمكانيات صوتها

حلت الفنانة إليسا ضيفة على برنامج " بيت السعد" الذي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد على شاشة " mbc مصر" ، وخلال اللقاء أبدت إليسا عن رأيها في الانتقادات التي تنال من صوتها ، إلى جانب حديثها عن جانب من حياتها الشخصية.

كيف ردت إليسا على منتقدي صوتها ووصفه بالصغير

أكدت النجمة اللبنانية إليسا، على أن انتقادات البعض لصوتها ووصفه أو اعتباره بأنه "صغير" من الأمور التي لا تهتم بها على الإطلاق، خاصة وأنها ترى في حال امتلاكها أو تمتعها بصوت غنائي كبير ولكن دون أن يصل للجمهور فهنا لن تجد أي فائدة من امكانيات صوتها ، مكملة " ميفرقش إن صوتي صغير أو كبير ، فأنا لو صوتي كبير وعندي طاقات مهولة ولا أصل للناس هيفيدني بإيه صوتي القوي ؟.

مواصفات فتى أحلام إليسا

وكشفت إليسا عن الصفات الأساسية والتي يجب أن يتمتع بها فتى أحلامها، إذ قالت، إنها ليست شخصية صعبة، ولكن الشيء الذي يلفت انتباهها في الشخص هى شخصيته" الكاريزما" ، دون اهتمامها بملامح وجهه ، مضيفة " الشكل يجي بعدين، الشخص اللي عنده كاريزما أفضل من الشخص اللي شكله حلو".

حفل غنائي منتظر

من جهة أخرى تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي ضخم، في مدينة ماربيلا بأسبانيا، وذلك يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن حفلات صيف 2024.

وشاركت إليسا عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" بوستر الحفل، وعلقت: "مرحبا أسبانيا، متحمسة جداً للانضمام إليكم في ليلة خاصة في الثاني من أغسطس".

أنا سكّتين " أحدث ألبومات إليسا

وطرحت الفنانة إليسا أحدث ألبوماتها في شهر مايو الماضي والذي يحمل اسم أنا سكّتين، ونجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي ، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قبل عدد من الفنانين والملحنين وأيضاً محبيها في الوطن العربي هنأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها إليسا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز.

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