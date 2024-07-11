بالصور- درة التونسية تستعرض أناقتها و أنوثتها بفستان أبيض رائع.. إليكم سعر حقيبة يدها من LOEWE

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بأخر إطلالاتها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك بغاية الأناقة، حيث إرتدت فستان باللون الأسيض طويل و ضيق من دون اكمام ذات فتحة حتى أعلى الساق، وربطت درة شعرها على شل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارت شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و حملت درة بيدها حقيبة من دار أزياء LOEWE، وصل وصل سعرها إلى 760 دولار.

وكانت شاركت درة التونسية، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت درة الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إذ اختارت فستاناً مطرزاً بالورود، وذلك في عرض أزياء جورج وجاد حبيقة للخياطة الراقية في باريس.

وجاء الفستان باللون الأبيض، ومزيناً بالكامل بالورود الحمراء الكبيرة والخطوط الفضية، وجاء بقصة ضيقة من الأعلى وبدون حمالات، ومحدد الخصر، وواسعاً ومعتدل الطول من الأسفل. وإنتعلت درة حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي، ومزين بالأحجار الكريستالية براقة.

وتركت درة شعرها منسدلاً مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.

