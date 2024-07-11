نادي السينما المستقرة يعرض 5 أفلام روائية في مركز الإبداع الفني

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض سينما مركز الإبداع الفني، التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما عروض وتكريمات لأفلام وحدة دعم السينما المستقلة، وذلك في الثامنة مساء السبت القادم الموافق 13 يوليو الجاري.

وضمن فعاليات نادي السينما المستقلة، يعرض المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عددا من الأفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعة للمركز التي يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما تتضمن الفعاليات تكريم مخرجين الأفلام المشاركة بالنادي.

ويعرض كلًا من فيلم (البطاطا) إخراج محمد البدرى، و(فرحة) إخراج جيهان اسماعيل، (راضية) إخراج شيماء طافش، (الرؤية) إخراج محمد سحيو، و(بقعة سوده) إخراج أحمد شمس.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد أحمد سعد الدين ، وخلال فعاليات النادي يقوم الدكتور حسين بكر بتسليم شهادات التكريم للمخرجين.

نادي السينما المستقلة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر, والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.