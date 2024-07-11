جميلة عوض تستعرض فستان زفافها بعد انتهاء شهر العسل والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورتين لها تستعرض خلالهما فستان زفافها، وذلك بعد انتهاء شهر العسل.

ونشرت جميلة، الصورتين، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالهما إعجاب متابعيها.

وعلقت الفنانة أسماء جلال: "هذا الفستان". وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية" ، "إيه الجمال ده كله" ، "جميلة الجمال" ، "جميلة أوي" ، "محلاكي" ، "قمر ما شاء الله" ، "الملكة".

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو الماضي بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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