عباس أبو الحسن يتصدر التريند لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر الفنان عباس أبو الحسن، تريند محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إحالته من قبل النيابة العامة بالجيزة للمحاكمة الجنائية أمس الأربعاء، عقب وفاة إحدى السيدتين اللواتي قام بدهسهن عن طريق الخطأ في حادث تصادم سيارته بطريق المحور المركزى بمدينة السادس من أكتوبر وأسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة.

وقامت النيابة العامة بالجيزة تحديد جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن.

وتوفيت حسنة حسن 36 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلي عملها

وقال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات الأولية، إنه لم يقصد دهس السيدتين، ولكنه فوجئ بهما خلال عبورهما الطريق، وكانتا تتفاديان سيارة على يسار سيارته، فقطعتا طريقه باتجاه ميدان لبنان قادمًا من طريق المحور المركزي، وأكد أنه لم يحاول الهروب، ونزل من السيارة وحاول إنقاذ ومساعدة السيدتين، وطلب الإسعاف لهما.

يذكر أن، عباس أبو الحسن يقدم برنامج حواري بعنوان "حوارات مع عباس"على طريقة البودكاست عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستضيف خلاله أبرز الشخصيات من المجالات الفنية والرياضية والثقافية.

وشارك عباس أبو الحسن مؤخرًا بعدد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وفيلم "سكر" عام 2023، ومؤخرًا فيلم "شقو" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

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