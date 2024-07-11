المعجبون يحاصرون محمد رمضان لالتقاط الصور معه في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد رمضان على التقاط الصور مع متابعيه وجمهوره، وذلك خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية بـ مراسي الساحل الشمالي.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، واكتفي بوضع "ايموجي قلب".

وجاءت التعليقات على الفيديو، كالتالي: "انتا النمبر وان حقنا"، "عم الناس.. نمبر وان الأسطورة"، "عالمي يانجم بحب ناس ليك"، "فنان بكل معاني الكلمة"، "ربنا يحميك يا حبيبي ويحبب فيك خلقه".

وتصدر النجم محمد رمضان قوائم تريند مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب، خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع.

رمضان، ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

وأطلق محمد رمضان، مؤخرا أغنية بعنوان "بمزاجي"، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

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