منع فيلم كيفن كوستنر من العرض بعد إخفاق جزئه الأول بالسينمات.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يتعرض الممثل والمنتج الأمريكي كيفن كوستنر، لموقف لا يحسد عليه بعدما تم منع عرض الجزء الثاني لفيلم الغرب الأمريكي خاصته "Horizon: An American Saga" من السينمات والذي كان من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 16 أغسطس المقبل وذلك بعد الفشل الذريع لجزئه الأول الذي عرض في شهر يونيو الماضي.

ووفقًا لموقع "Variety" أكدت الشركة المنتجة للفيلم "New Line Cinema" بسحب الفيلم من الجدول الزمني لعرض الأفلام بشهر أغسطس المقبل ليتم السماح للجمهور الاستمتاع بالجزء الأول من الفيلم الذي سيعرض قريبًا على عدد من المنصات الرقمية منها "Max"، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني بالسينمات ولكن ليس في الوقت الحالي.

ويواجة بطل الفيلم كيفن كوستنر أزمة كبيرة بعد فشل فيلمه "Horizon: An American Saga" بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وعدم تحقيق أي إيرادات تذكر مقارنة بميزانيته الإنتاجية الضخمة التي تقدر بـ 100 مليون دولار، حيث حقق الفيلم بشباك التذاكر الأمريكي إيرادات ضعيفة بلغت 13 مليون دولار وعالميًا بـ 14 مليون، حيث أكد كوستنر في تصريحات لموقع "Deadline" أنه قام برهان منزله في سانتا باربرا للمشاركة في العملية الإنتاجية للفيلم التي تعثرت خلال الفترة الماضية، وعن إمكانية خسارته للمنزل بعد الإيرادات الهزيلة للفيلم بشباك التذاكر.

وعرض فيلم "Horizon: An American Saga" لأول مرة خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة بشهر مايو الماضي، وينتمي لنوعية أفلام الغرب الأمريكي ويشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود وهم سام ورثينجتون، سيينا ميلر، داني هيوستن، مايكل روكر، وإلى جانب تمثيله بأحداث الفيلم شارك كيفن كوستنر بالكتابة وأخرج الجزئين بنفسه.

ويعد الممثل الأمريكي كيفن كوستنر هو من أبرز نجوم هوليوود وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا أبرزها فيلم الدراما "Dances with Wolves" عام 1990 وفاز بـ 7 جوائز أوسكار أهمها "أفضل فيلم في العام" و"أفضل مخرج".

يذكر أن، كيفن كوستنر يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الموسم الخامس من مسلسل الدراما "Yellowstone".

اقرأ أيضا:

ضرب مبرح وبلاغات.. لعنة "شقة التجمع" التي تطارد شيرين عبدالوهاب

عرض "اللعب مع العيال" في ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية