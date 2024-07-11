غدا.. أميرة سليم ضيفة معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطل السوبرانو العالمية أميرة سليم، على جمهورها غدا الجمعة 12 يوليو، عبر برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي الكبير معتز الدمرداش على قناة الشرق للأخبار.

وتتحدث خلال الحوار عن أبرز على أبرز المحطات في مسيرتها المهنية.

كانت أميرة شاركت مؤخرًا في احتفالية أقامتها السفارة المصرية في فرنسا احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا، وقدمت النشيد الوطني المصري والفرنسي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، والذين أشادوا بها وبأدائها، وأكدت أميرة على سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي أقيم في قاعة Salle Gaveau واحدة من أعرق القاعات الموسيقية في العاصمة الفرنسية باريس.