بالذكاء الاصطناعي.. أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحرص الفنانة أيتن عامر في الفترة الأخيرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صورها والظهور بشكل مختلف عبر السوشيال ميديا.

وأعلنت "أيتن عامر" عن طرح أغنية جديدة بعنوان "مثيرة للجدل" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت مقطع فيديو للأغنية معدل بالذكاء الاصطناعي، وعلقت: "أحلى مسا عليكى يا صفرا وملكيش بيبس.. مثيرة للجدل قريبا".

نال الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي أيتن عامر، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أوبا بقى تونا هترقص مصر وتطير الجبهة"، "يلاا بينا شكلها هتولع"، "أوبا الأغنية جامدة"، "أحلى وأجمل أيتن بالمجرة"، ان شاء الله الاغنيه بتكسر الدنيا".

يذكر أن آيتن عامر شاركت في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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