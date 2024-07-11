10 صور جديدة من "فوتوسيشن" حفل زفاف دانييلا رحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، متابعيها وجمهورها، على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة من حفل زفافها على المغني السوري ناصيف زيتون.

ونشرت "دانييلا" جلسة تصوير رومانسية عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا ممتنه جدًا لكم جميعًا على حبكم وتمنياتكم الدافئة في يوم زفافنا".

وأقيم حفل الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، مطلع شهر يوليو الجاري، حيث حرص الزوجين الاحتفال بزفافهما بعيدًا عن الأضواء ونفيهم خبر الارتباط طوال الفترة الماضية عن الجماهير.

ومنع الزوجين التصوير، وطلبا من جميع المدعوين عدم استخدام هواتفهم وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

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