ليا ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت ليا ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته والدتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت نانسي وهي تداعب ابنتها ليا على أنغام أغنيتها الجديدة "من نظرة" وقامت ليا بترديد كلمات الأغنية قائلة: من نظرة"، لترد عليها نانسي: "وبعدين؟"، وردت عليها ليا مرة أخرى: "من نظرة هالقلب" وسط ضحكات نانسي.

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وعلقوا: "كلنا حفظناها بسرعة قد ما حلوة وبتعلق بالراس، نانسي لازم تغيرين اسم الأغنية من نظرة إلى وبعدين، مثل العام الماضي مع تيجي ننبسط والآن مع نظرة، ما شاء الله عليها، مهضومة ليا وبعدين، ضحكة نانسي عجرم".

وطرحت نانسي عجرم أغنية "من نظرة" خلال الأيام القليلة الماضية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت مشاهدتها حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب تصدرها قائمة الأكثر رواجًا للأغاني على نفس التطبيق.

يذكر أن نانسي عجرم شاركت مؤخرًا في حفل "ليلة وردة" الذي أقيم في جدة وسط مشاركة عدد من نجمات الغناء، وهن الفنانة أصالة، الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة عبير نعمة.

اقرأ أيضا:

"ناس محترمة".. كيف علق نجوم الفن على إيقاف الإعلامي أحمد شوبير؟

بمشاركة رامي جمال ورضا البحراوي.. تفاصيل أول حفلات أحمد عدوية بعد وفاة زوجته