"صار يبين طبيعي".. كيف علق الجمهور على أحدث ظهور لـ حورية فرغلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة حورية فرغلي، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، إذ شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف من كواليس تصوير مسلسل"سيما ماجي".

ونشرت حورية، الصورة ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من كواليس مسلسل سيما ماجي".

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لها، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "الحمد لله شكل أنفك صار يبين طبيعي جدا" ، "انتي حلوة في كل حالاتك حورية" ، "ما شاء الله تبارك الله تحسن خشمك حورية" ، "بسم الله تبارك الله يا حورية الحمد لله الذي شفاكي وعافاكي" ، "يا جمالك" ، "ربنا يسعدك ويحفظك ويوفقك في حياتك يا قمر، وربنا يجعلها فاتحة خير عليكي" ، "أجمل حورية في الدنيا ربنا يحفظك" ، "أحلى وأجمل حورية في الدنيا".

وكانت حورية فرغلي، قالت في تصريحات صحفية سابقة، إنها تجسد بمسلسل "سيما ماجي" شخصية "سيما" التي تعمل طبيبة ليس لديها حظ في الزواج أو انجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في التليفزيون مسلسل "أيام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب وعدد من الفنانين.