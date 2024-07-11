ياسر رشاد - القاهرة -

نائب رئيس قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة منيا القمح

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، أعمال الصيانة والتطوير والحماية المدنية لقصر ثقافة منيا القمح بالشرقية، للوقوف على آخر مستجدات عملية تطوير القصر، المنفذة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أكد "ناصف" الأهمية الكبرى التي يمثلها القصر لأبناء محافظة الشرقية، وسعي الهيئة للانتهاء من أعمال تطويره بأعلى درجات الجودة ليعود لسابق عهده لتأدية الخدمات الثقافية والفنية وبرامج رعاية الموهوبين وعروض المسرح وغيرها من برامج التوعية التي تقدمها مواقع الهيئة. مضيفا أن الجولة تأتي بدعم وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات لمواقع الهيئة بجميع المحافظات لتؤدي خدماتها الثقافية المتنوعة.

قصر ثقافة منيا القمح يقع بوسط المدينة بجوار محطة قطارات السكة الحديد ويطل على بحر مويس، تم افتتاح المبنى الحالي للقصر في عام 2008، وهو على مساحة 1200 متر تقريبا، مكون من مبنيين، الأول مبنى المسرح المغطى عبارة عن صالة وبلكون للجمهور مزود بجميع خدماته من غرف للممثلين ومخازن المسرح وصالة لكبار الزوار وغرف الإسقاط والتحكم، بالإضافة إلى قاعات لتدريبات الفنون الشعبية.

أما الثاني فهي عبارة عن المبنى الإداري والأنشطة ومكون من أربعة أدوار تحتوي على غرف إدارية ومكتبة عامة ومكتبة طفل وقاعات للأنشطة الثقافية المختلفة.

وتشمل أعمال التطوير والصيانة بالمبنى أعمال وقاية المبنى ضد أخطار الحريق، أعمال تدعيم ومعالجة خرسانية لجميع العناصر الإنشائية، أعمال تشطيبات محدودة لبعض الفراغات التي يتم العمل بها، أعمال عزل وتبليط السطح، إنشاء خزان مياه للحريق، أعمال إنذار آلي ضد الحريق، تركيب بعض مهمات وأجهزة مكافحة الحريق.