"شطة وعصام صاصا والبحراوي".. أزمات تلاحق مطربي المهرجانات في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دخل مطربو المهرجانات في العديد من الأزمات والقضايا الساخنة بالتزامن مع حفلات صيف 2024، ما بين القبض على عصام صاصا بتهمة دهس شخص بسيارته، ومجدي شطة المتهم في قضية مخدرات، وتعدي حمو بيكا على حقوق الملكية الفكرية للشاعر محسن الشبراوي، وأزمة بين رضا البحراوي والمطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم، بسبب إحدى الأغاني.

ونستعرض لكم أبرز أزمات مطربي المهرجانات في السطور التالية:

مجدي شطة

ألقت قوات الأمن القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، عقب اتهامه مؤخرا في قضية "مخدرات" في دائرة المرج بالقاهرة، بسبب تصويره برومو فرح.

وعقب إخلاء سبيله من قبل جهات التحقيق بالقاهرة، وألقى القبض عليه مرة أخري، على ذمة ٤ قضايا صدر ضده أحكام فيها بإجمالي سنة و٣ أشهر حبس، وهي قضايا إتلاف شقة مارينا بالساحل الشمالي وحُكم ضده فيها بالسجن لمدة ٦ أشهر، قضية إيصالات أمانة (٢) وحُكم فيها عليه بالسجن لمدة ٦ أشهر، قضية مخالفة الإجراءات الاحترازية في ذروة انتشار فيروس كورونا، وحُكم فيها عليه بالسجن لمدة ٣ أشهر وغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه، قضية ضرب وإتلاف.

عصام صاصا

رغم تنازل زوجة ضحية الدهس أعلى كوبري الدائري عن تهمة قتله لزوجها بالخطأ، إلا أن عصام صاصا لم يعود من الإمارات حتى الآن، بسبب تورطه في تهمة جديدة وهي التزوير في مستندات رسمية بعدما تم إثبات تزويره التوكيل الخاص بالمحامي.

التحقيقات، أثبتت أن عصام صاصا غادر البلاد بتاريخ 9 مايو إلى دبي، ثم تقدم المحامي الخاص به بتوكيل عام قضايا في 11 مايو، وهو ما جعل جهات التحقيق تحقق بواقعة تزوير في التوكيل.

رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

تصاعدت أزمة المطرب رضا البحراوي مع المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم بعد الخلاف الذي نشب بينهما، بسبب إحدى الأغاني، وصلت الأمور إلى حد السب والقذف والتشهير، وأيضا التهديد.

طارق عبد الستار "مدير أعمال المطرب رضا البحراوى، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني والسب والقذف.

وكان المطرب الشعبى عدوية شعبان عبدالرحيم، شن هجوما ضد المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب: "إنت برضو مش ساكت وبتغني الأغنية، استناني أنا فاضي لك، طول ما إنت بتغني الأغنية وأنا مش راضي هقفلك لو هبطل أشتغل طول عمري لأن حقي مش هيضيع زي باقي الناس اللي انت بتسرقها، أنا لا".

حمو بيكا

تقدم الشاعر محسن الشبراوي، ببلاغ رسمي وشكاوي، ضد مودي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بسبب تجاهل الأخير سداد مستحقاته، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

المستشار القانوني محمد أبو زيد، أكد أن موكله هو مؤلف أغنية (الظالم والمظلوم)، التي يغنيها حمو بيكا، دون وجه حق، لذلك تم تقديم بلاغ رسمي للمصنفات الفنية موثق بالأوراق الرسمية، التي تؤكد حق موكله الشاعر محسن الشبراوي.

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