بـ "ميكب كامل".. بسمة بوسيل تبرز جمالها في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "بسمة" مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وهي تضع "ميكب" كامل، لإبراز جمال ملامحها، مرتدية جاكت باللون "الوردي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي أوي يا بسومة"، "ما أحلاكي ما شاء الله"، "يا روح قلبي على جمالك"، "محد غيرك يلبس بينك باربي"، "الجمال ولا غلطة".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، ومنصات الاستماع الموسيقي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير انتاج أشرف سالم.

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