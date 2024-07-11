عمرو عرفة: "تربيت على مسرحيات توفيق الحكيم ولا أحب التصنيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث المخرج عمرو عرفة، عن فيلمه الأخير "أهل الكهف" وكيفية تعامله مع الكم الكبير من النجوم، وعما تعلمه من عائلته الفنية كون والده المخرج سعد عرفة.

وقال عمرو، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، متحدثا عن فيلمه الأخير"أهل الكهف": "لا أحب أصنف بأنني بأني مخرج أكشن أو كوميدي فقدمت في البداية (أفريكانو) ثم (السفارة في العمارة)، وبحب الناس تقول معقول عمرو عرفة هو اللي عامل هذا الفيلم وهذه النوعية؟".

وتابع: "أنا تربيت على مسرحيات الأستاذ توفيق الحكيم، وقرأت (أهل الكهف) كثيرا ووجدت بها تحد إنها ممكن تكون عصرية وفيه تطابق بينها وبين بعض الأحداث حولنا وقلت لأيمن بهجت قمر على الفكرة وجاء لي بمعالجة سحرية ومختلفة تماما وأدهشني، ووجدت السكة سالكة وعاينت أماكن التصوير في المغرب وأيرلندا وتركيا، ثم جاءت كورونا وتوقفنا قليلا، وفي النهاية أنا فخور بهذا الفيلم وسعيد بتواجده في سيرتي الذاتية وراض عنه وعارف إنه سيعيش في وجدان الجمهور".

وعن كيفية تعامله مع الكم الكبير من النجوم، أوضح: "أي ممثل اشتغل في (أهل الكهف) جاء عشان نص رواية الأستاذ توفيق الحكيم والعمل سحر كل الناس وأحضرهم ولم يكن عندي مشكلة في إدارتهم وكل دور فيهم مكتوب حلو، وبالعكس لا أشعر بعبء وجود 15 ممثلا قويا ويتحاورون في وجهات نظرهم، أنا أشعر بمتعة كمخرج أنني أكون قادرا على قيادة هذا الكم من الفنانين في مكان واحد".

وعما تعلمه من عائلته الفنية باعتباره الشقيق الأصغر للمخرج شريف عرفة ووالده المخرج سعد عرفة، أضاف: "أنا وشريف نشعر بانبساط وسعادة لما ينزل لنا عمل في نفس الوقت، عكس ما الكل يتخيل إن بيكون بيننا تنافس، بالعكس شغلنا مش شبه بعض خالص، كما تعلمت من والدي الراحل المخرج سعد عرفة القيادة داخل أماكن التصوير واللوكيشن كل واحد عارف بيعمل إيه وفيه نظام صارم".

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