عبد الله مشرف.. شارك في حرب الاستنزاف وحصل على ترقية عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عبدالله مشرف، عن اعتزاله الفن بشكل نهائي، بعد مشوار حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدا أنه لن يعود إلى التمثيل مرة أخرى.

وقدم عبد الله مشرف، العديد من الأعمال الفنية المميزة في التلفزيون والسينما والمسرح، منها فيلم البيضة والحجر، ومسرحية عفاريت من ورق، ومسلسل يوميات ونيس.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان عبدالله مشرف:

- ولد بحي السيدة زينب، 15 فبراير 1942 ويبلغ من العمر 83 عامًا.

- حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م.





- رقاة الرئيس الراحل أنور السادات إلى رتبة ضابط بعد قرار بترقية حملة المؤهلات العليا إلى ضباط.

- كان يحصل على 17 جنيهاً راتب وظيفته الأساسية بالإضافة إلى 25 جنيهاً راتبه من الجيش.

- شارك في حرب الاستنزاف، ورأى الموت أثناء فترة خدمته في منطقة "طوسون" القريبة من "الدفرسوار" التي كان يضربها العدو الإسرائيلي يوميا.

- نجح في الثانوية العامة بنسبة 50% ثم التحق بالمعهد العالى للتمثيل.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان عبدالله مشرف، كان فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.

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