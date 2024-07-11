المخرج عمرو عرفة يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو عرفة، عن الحالة الصحية للزعيم والنجم الكبير عادل إمام.

وقال عمرو، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أنا على تواصل مع الزعيم دائما وهو زي الفل".

وتشغل الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، اهتمام الجمهور وعشاقه في مصر والوطن العربي على مدار الوقت.

وكان الزعيم عادل إمام احتفل مؤخرا في 17 مايو الماضي بعيد ميلاده الـ ٨٤، ويبتعد الزعيم عن التمثيل منذ فترة بعد أخر أعماله في التليفزيون "فلانتينو" والذي عُرض في 2020، أما أخر أعماله في السينما فكان فيلم "زهايمر" والذي عُرض عام 2010.

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