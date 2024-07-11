ماذا قال المخرج عمرو عرفة عن إنسانيات عادل إمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث المخرج عمرو عرفة، عن كواليس تجاربه مع الزعيم عادل إمام وإنسانياته داخل لوكيشن أعماله الفنية.

وقال عمرو، ببرنامج "أسرار النجوم" عن تعاونه معه وسر حب الجماهير له: "هي هبة من ربنا مُنحت له فدخل قلوب الناس، كما أنه قدم مواضيع تمس قلوب الجمهور ما جعله يدخل قلوب جماهير الوطن العربي كله وليس المصريين فقط، وهو أمر أعتقد أنه لن يصل إليه أحد إلا بعد 200 سنة، وهي حالة وتركيبة صعب تحليلها".

وتابع عمرو عرفة: "عملت مع الفنان عادل إمام فيلمي (السفارة في العمارة) ثم (زهايمر) وهو آخر أعماله السينمائية، والتعاون معه هو حالة فريدة لم أمر بها قبله أو بعده لأن لوكيشن عادل إمام إضافة قوية للوكيشن الخاص بي".

وأضاف: "وأنا إذا كنت مرتب وبحب المواعيد أجده يحضر قبلي، وتجدين حب منه لكل الناس ومعرفته بأقل التفاصيل للعامل الصغير إلى مدير التصوير الذي يعلم عن وجود مشكلة لديه ويحاول يحلها كان يحتوي كل الناس وهذه إنسانيات عادل إمام بعيدا عن كونه فنان كبير".

وكان الزعيم عادل إمام احتفل مؤخرا في 17 مايو الماضي بعيد ميلاده الـ ٨٤، ويبتعد الزعيم عن التمثيل منذ فترة بعد أخر أعماله في التليفزيون "فلانتينو" والذي عُرض في 2020، أما أخر أعماله في السينما فكان فيلم "زهايمر" والذي عُرض عام 2010.

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