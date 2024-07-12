تعرف علي موعد غلق أبواب دخول حفل الكينج محمد منير بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن موعد فتح وغلق أبواب دخول حفل الكينج محمد منير المحدد له الإقامة غدًا، الجمعة.

ووفقًا للجدول المعلن من قبل إدارة مهرجان العلمين فإن الدخول إلى مكان الحفل سيكون فى السابعة مساءً، وسيتم غلق الأبواب فى العاشرة مساءً.

وغاب كينج الغناء فى الوطن العربى عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة فى ذراعه مما جعل جمهوره فى كل أنحاء الوطن العربى متشوقًا للاستماع إلى أروع أغانيه.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.